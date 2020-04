Religieuze leiders: Help in coronacrisis arme landen

Nederland zou 1 procent van het economische noodpakket van 90 miljard euro moet reserveren voor hulp aan ontwikkelingslanden.

Dat stellen ruim twintig religieuze en levensbeschouwelijke leiders in een gezamenlijke verklaring die zij dinsdag naar buiten brachten. Initiatiefnemer is Awraham Soetendorp, voorzitter van het Jacob Soetendorp Institute for Human Values. Andere ondertekenaars zijn onder meer het Humanistisch Verbond, de Raad van Kerken en het Contactorgaan Moslims en Overheid. Met de verklaring steunen deze religieuze en humanistische leiders een gelijkluidende oproep aan kabinet en parlement, die is opgesteld door leidende personen uit het bedrijfsleven en uit hulpverleningsorganisaties.

De religieuze leiders spreken van „een wereldwijde crisis die de mensheid uitdaagt tot wereldwijde solidariteit.” Nederland moet daarom over de grenzen van het continent heen kijken, schrijven zij. „Onze naaste woont ook in de sloppen van Latijns-Amerika, in de verdroogde gebieden van Afrika en drukbevolkte steden van Azië”, gebieden waar de gezondheidszorg van veel mindere kwaliteit is dan in Nederland.