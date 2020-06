Religiehistorici VU starten onderzoekscentrum

Twee Amsterdamse onderzoekscentra naar religiegeschiedenis gaan vanaf woensdag samen verder in het HDC Centre for Religious History.

Dat maakte het centrum, verbonden aan de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam, maandag bekend.

Het gaat om het Amsterdam Centre for Religious History en het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme na 1800.

Het HDC Centre for Religious History wil onderzoek en onderwijs in de religiegeschiedenis bevorderen. Ook is het bedoeld als kenniscentrum „voor alle vragen rondom religiegeschiedenis.”

Directeur van het HDC Centre for Religious History is dr. Bart Wallet.