Proponent M. Krooneman bevestigd als predikant in hervormd Noordhorn-Saaksum

Proponent M. Krooneman is zondag bevestigd als predikant van de hervormde gemeente in Noordhorn-Saaksum.

In de bevestigingsdienst ging voor ds. D. W. J. Kok uit Oldebroek, vanuit Jozua 1:7. Aan de handoplegging namen deel kerkelijk werker J. D. Scherphof (Elburg), ds. D. C. Floor (Ede), ds. C. Hoek (Bedum), ds. D. W. J. Kok (Oldebroek), ds. M. Kreuk (Oude Tonge), ds. L. Krooneman (Schiedam), ds. A. J. Mensink (Elburg), ds. G. H. Molenaar (Doornspijk) en ouderling F. Wessels (Saaksum).

Ds. Krooneman deed intrede vanuit 2 Kor. 5:19, met als thema ”God verzoent de wereld met Zichzelf”. De predikant werd toegesproken door consulent ds. C. Hoek, K. de Vries (Westerbroek) namens de ring Ommelanden, J. Limbeek (Nunspeet, als persoonlijke vriend), en ouderling J. Top namens kerkenraad en gemeente.