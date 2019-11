„Profetie brengt Bijbel en geloof in verbinding met de samenleving”

Profetisch spreken verbindt God en de Bijbel met de samenleving. Het kritiseert niet alleen maatschappelijk onrecht, maar wil ook mensen tot Jezus brengen, vindt Martien Timmer. „Het is een vorm van onrecht om niet van Jezus te horen.”

Timmer, directeur van de missionaire organisatie 3xM en voorzitter van de landelijke bezinningsgroep profetie van MissieNederland, stelde dat maandag tijdens een studiemiddag in Amersfoort over ”Profetisch spreken in de samenleving”, georganiseerd door de Nederlandse Zendingsraad (NZR).

Annemarthe Westerbeek, coördinator van Micha Nederland, belichtte het werk van deze organisatie, die als speerpunt het bestrijden van onrecht heeft. Timmer reageerde: „Het is óók een vorm van onrecht om niet over Jezus te horen. Iedereen moet een keuze voor of tegen Hem kunnen maken.”

Het profetisch spreken in de samenleving hoeft niet altijd constructief te zijn, maar kan ook schuren, aldus Timmer. „Het brengt mensen terug bij God door maatschappelijk onrecht aan de kaak te stellen. Op deze manier vinden zij niet alleen God terug, maar representeert de samenleving als geheel beter het beeld zoals God bedoeld heeft. Christenen zijn geroepen invloed uit te oefenen op de terreinen van religie, familie, politiek, onderwijs, media, cultuur en business.”

Gerechtigheid

Dr. Philip Peacock, algemeen secretaris voor gerechtigheid en getuigenis van de World Communion of Reformed Churches, benadrukte de nauwe band tussen profetie en gerechtigheid. „De profeten in het Oude Testament stonden in een spanningsvolle relatie ten opzichte van de koningen en de priesters. Er waren profeten die de bestaande macht consolideerden en een boodschap brachten die de koningen graag wilden horen, maar er werden ook profeten gedood omdat zij de machthebbers confronteerden met de zonden waaraan ze zich schuldig maakten, zoals ongerechtigheid.”

Profeten roepen een beeld op van een nieuwe samenleving, waarin armoede en honger verdwenen is en een toekomst van hoop gloort. Dr. Peacock: „De kritiek van profeten is vaak apocalyptisch en eschatologisch: het einde van de wereld wordt aangekondigd. Profetie is vooral gericht op armen en mensen aan de rand van de samenleving.”

Alexander Emoghene, pastor van de Claypot Church International in Capelle aan den IJssel en Rotterdam en vertegenwoordiger van Samen Kerk in Nederland (SKIN), definieerde profetie als een gave van de Heilige Geest om Gods wil te verklaren en relevant te maken voor heden en toekomst. Hij voerde een pleidooi voor een herleving van de profetie. „Profetie drukt Gods Woord uit in menselijke taal. Die schat hebben we in aarden vaten, maar God is een Koning. Hij gaat over het gehele leven en iedereen kan profeet worden.”

Emoghene illustreerde zijn verhaal aan de hand van de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. „Bij de Samaritaan zien we profetie in actie, met als effect de compassie.”

Bestrijden

Westerbeek constateerde dat er in de samenleving veel onrecht bestaat. „Als er iets is waardoor je wordt geraakt, ga er dan ook wat aan doen”, zo gaf zij als advies. „De plek waar het onrecht jou persoonlijk raakt en je er misschien boos van wordt, is ook de plek in je hart waar je passie ligt en vanwaaruit je het onrecht kunt bestrijden.”

Micha Nederland probeert volgens haar „de kerken te prikkelen met onderwerpen die ook voor voorgangers tot nieuwe inzichten leiden.”