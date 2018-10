Prof. Selderhuis: Laat classis CGK rap op besluit vrouw in ambt terugkomen

Kerkrechtdeskundige prof. dr. H. J. Selderhuis hoopt dat de classis Apeldoorn van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) „rap” terugkomt op haar besluit om de samenwerkingsgemeente in Arnhem ruimte te geven vrouwen in het ambt toe te laten.

Dat schrijft de rector van de Theologische Universiteit Apeldoorn deze week in het CGK-orgaan De Wekker. Prof. Selderhuis gaat in op de uitspraak van de classis Apeldoorn die vorige week naar buiten kwam. Daarin gaf de vergadering aan te hebben ingestemd met het verzoek van de samenwerkingsgemeente van de christelijke gereformeerde kerk en de Nederlands gereformeerde kerk in Arnhem om vrouwen in het ambt toe te laten.

Volgens de hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht heeft de classis zich daarmee niet gehouden aan de afspraken die de generale synode (GS) van de CGK in 2013 maakte. De broeders van de classis „zijn dus afgeweken van afspraken waar ze bij hun bevestiging zelf mee ingestemd hebben”, aldus prof. Selderhuis, die aangeeft het „haast niet” te kunnen geloven „dat men dat bewust heeft gedaan.”

Volgens de hoogleraar gaat het in deze kwestie maar niet om een regeling voor praktische zaken, maar betreft het hier de uitleg van de Schrift. „Ik hoop dan ook dat de classis zelf rap op het besluit terug zal komen en mogelijk nog voordat de appelschriften binnenstromen.”

Overigens krijgen de CGK met deze uitspraak „wel een beetje een kerkrechtelijk koekje van eigen synodaal deeg”, aldus prof. Selderhuis. „Hadden we met elkaar niet kunnen voorzien dat dit probleem er een keer aan zou komen? Wat dat betreft begrijp ik de kerkenraad van Arnhem wel, ook al deel ik zijn standpunt niet.”

Ook hoofdredacteur dr. A. Versluis (Ede) gaat in De Wekker, die is gewijd aan het thema ”Kerk en kerkverband”, in op de kwestie. Het besluit van de classis Apeldoorn staat volgens hem op gespannen voet met diverse besluiten van de laatste GS. „Bij de belastingaangifte kun je misschien zoeken naar onbedoelde mazen in de wet, maar dat is niet de manier waarop we in de kerken met elkaar omgaan en moeten willen omgaan.” De CGK als geheel moeten het gesprek over vrouw en ambt aangaan, aldus de hoofdredacteur. „Niemand is erbij gebaat dat bij zo’n ingrijpend en gevoelig onderwerp elke classis haar eigen beleid gaat bepalen, met mogelijke verschillen tussen de classes als gevolg.”