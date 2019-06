PKN verliest dagelijks meer dan 150 leden

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) telde eind vorig jaar 1.735.382 leden. Begin 2017 waren dat er nog zo’n 1.850.000. Dat betekent dat de kerk jaarlijks ruim 57.000 mensen verliest – meer dan 150 per dag.

Uit het maandag verschenen jaarverslag 2018 van de Protestantse Kerk blijkt dat er 705.078 belijdende leden en 778.100 doopleden zijn. Verder telt de kerk 252.204 mensen die niet gedoopt zijn of belijdenis hebben gedaan.

Er verscheen vorig jaar geen statistische jaarbrief met cijfers over het aantal leden. Uit een vergelijking tussen de cijfers in het jaarverslag en de jaarbrief van 2017 blijkt dat de afname van het aantal leden in een gelijkmatig tempo doorzet: met bijna 60.000 per jaar.

De PKN telt 1543 gemeentepredikanten. Er werden vorig jaar 6184 mensen gedoopt; 3019 deden er belijdenis.

De inkomsten voor de „doelstelling” van de kerk daalden vorig jaar van 58,5 miljoen euro naar zo’n 54,8 miljoen euro. De uitgaven stegen met ruim 1 miljoen euro tot 46,2 miljoen euro.

Kerk in Actie, de diaconale tak van de Protestantse Kerk, haalde bijna 30 miljoen euro op. Daarvan ging 6,4 miljoen euro naar zending, 9,1 miljoen euro naar werelddiaconaat en 4,9 miljoen euro naar noodhulp.

De Protestantse Kerk zet in op het starten van missionaire initiatieven. Er kwamen vorig jaar twintig pioniersplekken bij.

De oplage van het magazine Petrus steeg in 2018 van 50.000 naar 120.000.