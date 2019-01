Oprichter maandblad Uitdaging Leo Habets (70) overleden

Leo Habets, medeoprichter van het evangelische maandblad Uitdaging, is woensdag 2 januari na een ziekbed van bijna twee jaar op 70-jarige leeftijd overleden.

Dat meldt Uitdaging donderdag.

Leo Habets was in 1970 medeoprichter van de voorganger van het blad Uitdaging, toen nog een nieuwsbulletin van de Nederlandse tak van Campus Crusade for Christ (later de stichting Agapè). Jarenlang was hij hoofdredacteur van het evangelische maandblad.

Van 1987 tot 1996 leidde Habets het Europese werk van de internationale christelijke organisatie Campus Crusade for Christ. De organisatie telde toen meer dan 700 fulltimemedewerkers in vijftien landen.

In de negentiger jaren begon Habets met een van de eerste Nederlandse Bijbelstudiesites, onder de naam ”manna-vandaag”. Daar konden belangstellenden zich abonneren op een dagelijkse Bijbelstudie. Meer dan 30 miljoen studies werden in de loop der jaren wereldwijd in het Nederlands, Engels en Duits verzonden.

September vorig jaar meldde Habets dat het blad Uitdaging zou stoppen, vanwege zijn gezondheidssituatie en vanwege financiële problemen. Later die maand volgde het bericht dat het maandblad toch een doorstart maakte. Het was overgenomen door Siebren Verburg van Events4Christ, die het blad onderbracht in de nieuwe stichting Uitdaging.

