Onrust in kerken om brief fiscus

In kerken is afgelopen week „veel onrust” ontstaan over een brief van de Belastingdienst over de invoering van het inlogsysteem eHerkenning. Dat stelt mr. Daniëlle Woestenberg, jurist bij het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), vrijdag.

Het CIO is een samenwerkingsverband van 29 christelijke en 2 joodse kerkgenootschappen, waarin onder meer reformatorische kerken participeren.

In de vorige week verstuurde brief sommeert de Belastingdienst dat de kerken vanaf januari gebruik moeten maken van eHerkenning, een soort extra beveiligde DigiD voor bedrijven en organisaties. Via eHerkenning kunnen onder meer kerken digitaal loonaangifte doen of een telefoonabonnement regelen.

Kerken kunnen nu eHerkenning simpelweg niet invoeren, benadrukt Woestenberg. In ieder geval niet via de Kamer van Koophandel. Dat heeft te maken met het feit dat kerken in de Kamer van Koophandel niet herkenbaar gemaakt mogen worden via namen van natuurlijke personen (zoals een scriba). Voor bijvoorbeeld verenigingen ligt dat anders.

In samenspraak met overheid en bedrijfsleven werkt het CIO aan een systeem waarbij eHerkenning voor kerken geregeld kan worden buiten de Kamer van Koophandel om. Bedoeling is dan dat kerken wel worden gekoppeld aan natuurlijke personen. Maar die namen zijn dan niet zichtbaar voor de buitenwereld.

Pijnpunt is ook, betoogt Woestenberg, dat het de vraag is of kerken kunnen worden verplicht om over te schakelen op eHerkenning. „Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaf eerder aan dat kerken de vrijheid moeten houden op een andere wijze hun zaken te regelen, desnoods via papier.”

„Kerk gaat gebukt onder regeldruk”

Onverantwoord

Woestenberg vindt dat de Belastingdienst onverantwoorde druk op kerken uitoefent. „De fiscus moet ermee stoppen om kerken op te jagen dit inlogsysteem in te voeren. Gun de kerken enige rust en geef uitstel van bijvoorbeeld een halfjaar.”

De Belastingdienst zal „mogelijk coulant” zijn voor kerken en ook bedrijven die niet tijdig overschakelen op eHerkenning, zegt woordvoerster Daphne van Kollenburg van de Belastingdienst desgevraagd. Ze verwijst naar antwoorden van minister Knops (Binnenlandse Zaken) deze week op vragen van CDA-Kamerlid Omtzigt. Knops liet weten dat de Tweede Kamer binnenkort meer informatie krijgt over „groepen die geen eHerkenning kunnen krijgen, omdat ze niet staan geregistreerd in het Handelsregister.” Later vrijdag komt de Belastingdienst waarschijnlijk met een brief over de kwestie.

In kerken leven niet alleen zorgen over eHerkenning. Ongerustheid heerst ook over de invoering van de zogeheten antiwitwaswet (UBO-register). De Tweede Kamer besliste vorige week dat niet alleen de belangrijkste personen binnen bedrijven, maar ook binnen kerken zich moeten laten registeren. Doel van die wet is om witwassen en terreurfinanciering te bestrijden.

Tot op heden staan kerken bij een Kamer van Koophandel alleen op het niveau van rechtspersoon ingeschreven, dus zonder vermelding van de naam van bijvoorbeeld een scriba. Gedachte daarachter is dat iemands geloofsovertuiging niet openbaar mag worden. Die redenering houdt verband met bijvoorbeeld de vindbaarheid van Joden tijdens de Holocaust.

Jurist Woestenberg van het CIO hoopt dat de minister, de privacywaakhond dan wel de Eerste Kamer een stokje steekt voor het Kamerbesluit om kerken op te laten nemen in het UBO-register. Ze vindt dat de UBO-richtlijnen in strijd is met privacywetgeving.