Miljoenen voor herinrichting Grote Kerk Zwolle

De rijksmonumentale Grote Kerk van Zwolle wordt voor een bedrag van bijna 2 miljoen euro heringericht. „We geven het gebouw nu terug aan de stad.’’

Voorzitter van de Stichting Grote Kerk Janco Cnossen is verheugd dat het nieuws naar buiten mag. De plannen zijn vergevorderd, zei hij dinsdagmiddag, en zijn een volgende stap om het gebouw beter te gebruiken. De gotische, driebeukige hallenkerk, gebouwd tussen 1370 en 1452, maakte de laatste jaren een gesloten indruk, erkent Cnossen. „Begin 2015 is het gebouw aan de eredienst onttrokken en door de Protestantse Gemeente van Zwolle aan de stichting overgedragen.”

Een van de redenen was een oplopend tekort op de exploitatie van het eeuwenoude gebouw. Het gebouw maakte de laatste jaren „een gesloten indruk”, zegt hij. Het werd tot de overdracht alleen op de zondagen voor vieringen gebruikt. Voor ontmoeten op werkdagen werd Het Refter gebruikt, een gebouw dat enkele jaren terug ook is afgestoten.

Sinds de stichting het gebouw exploiteert, is er meer ruimte voor exposities en muziekvoorstellingen. „De investeringen zijn nodig om een volgende stap te zetten”, zegt de voorzitter. Zo moeten tegenover de hoofdingang aan de overzijde ook grote deuren komen. „We willen de blokkadefunctie opheffen. Zo kun je door de kerk lopen en kun je het gebouw functioneel scheiden: in een openbaar toegankelijk deel en een ruimte waarvoor toegangsgeld geheven gaat worden.”

Om tentoonstellingen te mogen organiseren, zijn veel investeringen nodig. Niet alleen zijn drie wc’s op de jaarlijks 130.000 bezoekers wat karig, ook moeten er veiligheidsvoorzieningen komen. „Zodat niet iemand met een spuitbus naar binnen kan om kunstwerken te vernielen”, noemt Cnossen als voorbeeld. De gemeente Zwolle investeert 1 miljoen euro, bevestigde een woordvoerder. De kerk is het hart van de stad en verdient ondersteuning, vindt het gemeentebestuur. De stichting investeert daarnaast nog eens 9 ton.

De investeringen zijn ook nodig om de lang verwachte komst van een monumentale beeldengroep uit Rome mogelijk te maken. De beeldengroep was onderdeel van een te bouwen praalgraf in de Grote Kerk voor de Zwolse politicus en patriot Joan Derk van der Capellen tot den Pol. De beelden werden in de 18e eeuw in Italië vervaardigd. Toen ze klaar waren, was in ons land de politieke situatie zo gewijzigd dat een praalgraf voor een patriot niet gewenst werd. De beelden zijn tot op de dag van vandaag in Rome gebleven. „We verwachten de beeldengroep in 2018 in de Grote Kerk te kunnen plaatsen”, zegt Cnossen.

Ondanks alle culturele activiteiten die in het gebouw plaatsvinden, blijft het in de eerste plaats een kerk, zegt de voorzitter. „Elke zondag zijn er vieringen volgens het stadskerkmodel met een stadspastor gefinancierd door de PKN. Het is voor mensen die bezinning willen of zoekende zijn. Dit gebouw was in de decennia na de bouw een toevluchtsoord voor mensen. Dat moet het nu ook weer zijn.”