Likud-minister dreigt evangelisch tv-kanaal in Israël te sluiten

De Israëlische minister van Communicatie, David Amsalem, heeft gedreigd een evangelisch tv-netwerk te sluiten omdat dit als doel heeft bekeerlingen te maken.

Het gaat om Shelanu (”van ons”) TV, dat ressorteert onder een internationaal christelijk medianetwerk met de naam God TV. De directeur hiervan, Ward Simpson, was open over de bedoeling van het nieuwe station. „De regering heeft God TV toestemming gegeven het Evangelie van Jezus Christus, Yeshua haMashiach, in Israël op de kabel in de Hebreeuwse taal uit te zenden. Dit is voor zover we weten nooit eerder gebeurd.”

Het medianetwerk heeft een contract voor zeven jaar gesloten met de Israëlische communicatiegigant HOT, waarop 700.000 huishoudens aangesloten zijn. Hebreeuwssprekende Messiasbelijdende Joden moeten Shelanu TV gaan runnen. De boodschappen van God TV gaan vergezeld met dringende oproepen om geld te geven.

Minister Amsalem, lid van de Likud-partij van premier Benjamin Netanyahu, kon het enthousiasme van Simpson niet delen. „We zullen geen enkel zendingskanaal toestaan in de staat Israël”, schreef hij op Twitter. „Op geen enkel moment en onder geen enkele omstandigheid.”

De minister liet ook weten dat de Omroepraad voor kabel en satelliet, die het medianetwerk de vergunning heeft verleend, een beslissing moet nemen over het lot van het kanaal. De krant Haaretz schreef afgelopen week dat de vergunning bepaalt dat het station geen „ongewenste invloed” mag uitoefenen op de kijkers. Daaronder valt de poging degenen die voor de beeldbuis zitten te ‘bekeren’. De Israëlische wet bepaalt dat het verboden is bekeerlingen te maken onder jongeren onder de 18 zonder toestemming van de ouders. Ook is het verboden materiële goederen te geven in ruil voor ‘bekering’.

Simpson gaf vrijdag op God TV toe dat de opening van het station voor een „behoorlijke ophef” heeft gezorgd. Hij zei dat bij de omroepraad „talrijke klachten” zijn ingediend. „Het is moeilijk te preken in Israël. De emoties lopen hoog op.”

Simpson zei ook dat de Omroepraad het kanaal graag zou willen sluiten. Maar volgens hem wordt dit verdedigd door goede advocaten en is er geen kans dat het kanaal uit de lucht wordt genomen.

In Israël opereren al twee christelijke stations op Yes satelliettelevisie, namelijk Daystar en Middle East Television. Deze zenden uit in het Engels en doen geen pogingen bekeerlingen te maken.

Haaretz schreef ook dat het protest tegen Shelanu TV het luidste was onder de rechtsreligieuze Joden, die goede relaties hebben met evangelische christenen. Beide groepen hebben er volgens de krant belang bij dat Israël de Westoever bestuurt en beide minachten de Palestijnse rechten. Rabbijn Tuly Weisz, die zich ingespannen heeft voor goede relaties, zei dat God TV het geloof aan gruzelementen slaat van hen die hoopten een verschil te maken in Joods-christelijke relaties.