Lijst met ondertekenaars Nashvilleverklaring offline gehaald

De lijst met ondertekenaars van de Nederlandstalige versie van de Nashvilleverklaring is niet langer op de website van de verklaring te zien. De lijst werd zondag weggehaald.

Reden is dat enkele ondertekenaars zich hadden teruggetrokken, aldus ds. M. van Reenen, een van de initiatiefnemers van de Nederlandstalige versie van de verklaring. „Omdat het wat lastig was om de hele lijst te checken, hebben we die er in allerijl afgehaald.”

Het gaat om een „handjevol” afmelders, zegt de hersteld hervormde predikant uit Oldebroek. „Anderzijds zijn er ook weer mensen die zich hebben aangemeld.” De lijst wordt spoedig weer getoond, meldt de site.

