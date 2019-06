Laatste dienst twee protestantse wijkgemeenten Veenendaal

De protestantse gemeente Veenendaal neemt deze maand afscheid van twee van de vier kerkgebouwen. De teruggang in ledental was twee jaar geleden voor de algemene kerkenraad reden om deze kerken af te stoten. Het gaat om de kerken De Goede Reede en Sola Fide. De vier predikantsplaatsen blijven behouden.

Wijkgemeente De Goede Reede hield zondag de laatste dienst in het kerkgebouw in Veenendaal-West. Samen met wijkgemeente Petrakerk vormt zij de nieuwe wijkgemeente ZuidWest, die gebruikmaakt van de Petrakerk (Kerkewijk). Op zondag 30 juni wordt de laatste dienst in Sola Fide gehouden. Wijkgemeente Sola Fide gaat met wijkgemeente Aller Erf verder als wijkgemeente De Open Hof. Die komt samen in wijkkerk De Open Hof (nu nog Aller Erf) aan het Ronde Erf in Veenendaal-Noordoost.

Een projectontwikkelaar heeft beide kerkgebouwen aangekocht. Mogelijk blijft de kerkelijke functie van Sola Fide behouden. Andere kerken in Veenendaal hebben belangstelling getoond voor het kerkgebouw, dat dateert van 1951. Voor De Goede Reede, in 1992 in gebruik genomen, wordt bekeken of verbouwing tot gezondheidscentrum mogelijk is, wellicht in combinatie met de bouw van appartementen.