Kerk Offingawier naar stichting

De Nicolaaskerk in Offingawier (Zuidwest-Friesland) is eind december door de protestantse gemeente De Lege Geaën overgedragen aan een stichting.

De kerkgemeenschap besloot in 2008 om vier van de zes kerken die ze in beheer had, over te dragen. Daarvoor werden in samenwerking met de dorpen waar de kerken staan afzonderlijke stichtingen opgericht. Met die stichtingen zijn afspraken gemaakt. In 2014 werd de kerk in Goënga overgedragen. In 2016 volgde de Sint Nicolaaskerk in Sijbrandaburen. In mei 2017 ging de Vituskerk in Terzool over naar een stichting.