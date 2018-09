EO-Jongerendag in 2019 naar Rotterdam Ahoy

De EO-Jongerendag verhuist in 2019 van stadion GelreDome in Arnhem naar Rotterdam Ahoy. Dat maakte de Evangelische Omroep (EO) donderdagmiddag bekend.

De afgelopen zeventien jaar vond de jongerendag plaats in GelreDome in Arnhem, waar ruimte was voor 35.000 bezoekers.

Ooit trok de jongerendag 50.000 bezoekers. Sinds 2002 is echter een daling te zien van het aantal jongeren dat naar de EO-jongerendag komt. De afgelopen jaren daalde het bezoekersaantal verder, van 25.000 in 2015 naar 23.000 in 2017. Op 26 mei dit jaar reisden 20.000 jongeren af naar Arnhem.

De daling van de bezoekersaantallen past in een grotere trend van een breder aanbod van relatief kleinschalige christelijke evenementen, stelt EO-woordvoerder Cornelis Vlot. „Daarin bewegen wij mee. De jongerendag blijft met een vol Ahoy een massa-evenement, maar we willen een persoonlijkere sfeer creëren. Dat kan beter in een volle Rotterdam Ahoy dan in een GelreDome waar we ruimte overhebben.”