Emeritus ds. H. Harkema (PKN) overleden

Ds. H. Harkema, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is maandagmiddag op 71-jarige leeftijd in het ziekenhuis te Groningen overleden.

Harke Harkema werd geboren op 23 juni 1947 in Wijk en Aalburg. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1973 predikant van de hervormde gemeente te Sint Philipsland. Daarna diende hij de gemeenten te Brakel (1977), Onstwedde (1984) en Middelharnis (2006).

Een ernstige ziekte dwong hem om, eind december 2012, met emeritaat te gaan.

Ds. Harkema was oprichter en eerste voorzitter van de hervormd-gereformeerde gehandicaptenvereniging Op weg met de ander.

De begrafenis zal zaterdag plaatsvinden te Onstwedde. Voorafgaand zal er een rouwdienst zijn vanuit de plaatselijke hervormde kerk. Deze dienst wordt geleid door ds. A. F. Troost uit Ermelo (vriend van de overledene).

