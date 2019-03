Elke dag twee kerken in Frankrijk beschadigd

In Frankrijk worden gemiddeld elke dag twee christelijke kerken beschadigd.

Dat meldde de Duitse christelijke nieuwsdienst Idea maandag, op basis van een artikel in het weekblad ”Welt am Sonntag”. Het bericht maakt melding van kogelgaten in deuren, van pogingen tot inbraak en brandstichting, brandvlekken op het altaar, diefstal van liturgische voorwerpen en het onthoofden van Christusbeelden.

Idea noemt als voorbeeld de Eglise Notre-Dame-des-Enfants in Nîmes, Daar is recent de tabernakel waarin de hostie wordt bewaard, opengebroken. Vervolgens werden de hosties met mest bevuild.

In het jaar 2018 werden 1063 geweldsincidenten rond kerkgebouwen gemeld. In 2017 waren het er nog 878. Het aantal synagogen en moskeeën dat werd ontheiligd, bedroeg vorig jaar rond de 100.

De bisschop van Straatsburg spreekt over een toenemende golf van antisemitisme, racisme en haat tegen het christendom.

In Frankrijk is relatief weinig media-aandacht voor het geweld in en rond christelijke gebedshuizen.

