Duitse rechter buigt zich over Jodenzeug Wittenberg

De rechtbank van het Duitse Dessau-Roßlau boog zich donderdag over de vraag of de beruchte Judensau op de Stadskerk in Wittenberg mag blijven staan.

De rechtszaak was aangespannen door Michael Düllmann, een lid van een Joodse gemeente in Berlijn. Hij eist dat het antisemitische beeld wordt verwijderd. Op het 700 jaar oude reliëf op de buitenmuur van de Stadskerk is een zeug afgebeeld, waarbij Joden aan de tepels van het dier zuigen.

De stadsraad erkent dat de afbeelding een uiting van antisemitisme is. Maar hij geeft aan dat het reliëf een beeld schetst van hoe er in de middeleeuwen over Joden werd gedacht. Demonstranten riepen regelmatig op de Judensau te verwijderen.

