Ds. Wijnberger doet intrede in hervormd Bergambacht

Ds. P. Wijnberger is zondagmorgen bevestigd als predikant van de hervormde gemeente (wijk B) in Bergambacht. Hij was predikant te Bleiswijk (wijkgemeente Het Anker).

De bevestigingsdienst werd geleid door zijn collega ds. J. van der Meijden uit Bergambacht. De tekst voor de prediking was Lukas 9:54 t/m 56, met als thema ”Behoud voor Bergambacht”.

In de intrededienst preekte ds. Wijnberger over Lukas 10:21 t/m 24. Het thema was ”De blijdschap van Jezus”.

Na de dienst werd ds. Wijnberger toegesproken door wethouder J. Vente van de gemeente Krimpenerwaard en ouderling C. Roos van de classis Zuid-Holland Noord. Preses oud. W. A. ter Harmsel sprak de predikant toe namens de hervormde gemeente en de kerkenraad. Na deze toespraak zong de kerkenraad ds. Wijnberger uit Weerklank lied 76 vers 1 toe, waarna de gemeente vers 2 t/m 4 zong.

De hervormde gemeente Bergambacht is –na het vertrek van ds. R. R. Eisinga op 1 september 2019– zes maanden vacant geweest.