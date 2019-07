Ds. J. W. Mazurel (PKN) overleden

Ds. J. W. Mazurel, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 26 juni overleden.

Johannes Willem Mazurel werd geboren op 5 december 1927 in Haarlem. Hij studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam en werd in 1954 hervormd predikant in Grijpskerk-Visvliet. Daarna stond hij in Heerewaarden (1958), Den Bosch (1962) en Amsterdam (1968). Ds. Mazurel ging in 1987 met emeritaat. Hij promoveerde in 1992 op de studie ”De vraag naar de verloren broeder”. Verder schreef hij regelmatig voor de Amsterdamse Cahiers voor Exegese en Bijbelse Theologie.