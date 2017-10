Ds. J. A. W. Verhoeven neemt beroep aan naar hervormd Krimpen aan den IJssel

Ds. J. A. W. Verhoeven uit Leerdam heeft het beroep aangenomen dat de hervormde wijkgemeente van bijzondere aard (wijk Noord) te Krimpen aan den IJssel op hem heeft uitgebracht.

Sinds augustus 2009 is ds. Verhoeven verbonden aan de hervormde wijkgemeente West te Leerdam.

Eerder diende hij de hervormde gemeente te Daarle in 1986. Daarna werd hij namens de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) in 1991 als docent verbonden aan de predikantenopleiding van de presbyteriaanse kerk te Guatemala.

Vervolgens was ds. Verhoeven predikant van de hervormde gemeenten te Noorden (1996) en Oudewater (2000).

De hervormde wijkgemeente van bijzondere aard (wijk Noord) te Krimpen aan den IJssel was sinds het emeritaat van ds. J. J. Verhaar in april 2015 vacant. De wijk Zuid is eveneens vacant sinds het vertrek vorige maand van ds. A. J. Mensink naar Elburg.