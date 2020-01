Ds. H. Binnekamp in Cillaarshoek begraven

Ds. H. Binnekamp, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland, is vrijdag in Cillaarshoek ter aarde besteld.

Tijdens de rouwdienst in de kerk van Cillaarshoek spraken zijn kinderen een in memoriam uit.

Ds. G. D. Kamphuis uit Goes leidde de dienst. De Schriftlezingen waren Psalm 138 en Lucas 2:25-32. De preek ging over Psalm 138:8.

De graflegging op de nabijgelegen begraafplaats werd afgesloten met het Apostolicum en het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.

Ds. Binnekamp overleed op 27 december op 86-jarige leeftijd. Hij diende de hervormde gemeenten van Goudriaan en Ottoland, Vriezenveen, Boven-Hardinxveld, Maarssen, Strijen, Oudewater en Gouda.

Na zijn emeritaat verleende ds. Binnekamp zes jaar pastorale bijstand in Cillaarshoek, een buurtschap in de gemeente Hoeksche Waard in Zuid-Holland. Daarna verhuisde hij naar Voorst en later naar Goes.