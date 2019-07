Ds. C. H. Koetsier (86) overleden

Redactie kerk

HEEMSTEDE. Ds. C. H. Koetsier, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland, is op 26 juni op 86-jarige leeftijd overleden.

Carel Hendrik Koetsier werd geboren op 13 augustus 1932 in Amsterdam. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in zijn geboorteplaats en werd in 1961 gereformeerd predikant in Koog aan de Zaan. Daarna was hij als zendingspredikant voor Semarang, Indonesië, verbonden aan Utrecht-Noord (1964).

In 1969 werd ds. Koetsier secretaris voor Ontwikkelingssamenwerking van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Vervolgens was hij agglomeratiepredikant in Amsterdam (1978) en directeur van het Centraal Interkerkelijk Bureau voor het Bedrijfsleven/Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken (CIBB/DISK, 1984).

Ds. Koetsier ging in 1994 met emeritaat. Hij promoveerde in 1975 op ”Zending als Dienst” en publiceerde ook over economie, ontwikkelingssamenwerking en hulpverlening.

Koetsier was voorheen ook actief in de politiek, als statenlid voor Noord-Holland en als gemeenteraadslid in Heemstede, voor Groen-Links.