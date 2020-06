Ds. A. J. de Waard doet intrede in gg Urk

Ds. A. J. de Waard is zaterdag bevestigd als predikant van de gereformeerde gemeente te Urk door consulent ds. A. Schot uit Nunspeet. Deze preekte over 1 Petrus 4:10-11, met als thema ”Arbeiden in Gods Koninkrijk”. ’s Middags deed ds. De Waard intrede met Johannes 10:16.

Thema was ”De enige Herder en Zijn arbeid”. Ds. De Waard werd toegesproken door ds. Schot namens de classis Kampen en de particuliere synode Oost, door ds. D. E. van der Kieft namens de kerken in Urk, door wethouder G. Post en door voorzitter Snoek van de kerkenraad.