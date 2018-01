Dr. P. F. Bouter in Papendrecht ter aarde besteld

De predikant van de hervormde gemeente Bergambacht, dr. P. F. Bouter, is zaterdag in Papendrecht ter aarde besteld.

De predikant overleed op 15 januari aan een ernstige ziekte.

De dienst van Woord en gebed voorafgaande aan de begrafenis begon met een In Memoriam, uitgesproken door mevrouw Bouter en de oudste dochter.

Daarna sprak ds. J. J. Verhaar over Romeinen 14:8: „Want als wij leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere.”

De predikant uit Krimpen aan den IJssel wees erop dat de verwondering uit zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus voor ds. Bouter werkelijkheid was geworden. „Dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor, maar mijn getrouwe Zaligmaker Jezus Christus.”

Na de dienst sprak de oudste zoon een dankwoord. Op de begraafplaats werd de plechtigheid afgesloten met het uitspreken van de Apostolische Geloofsbelijdenis, het bidden van het Onze Vader en het zingen van het eerste vers van de Lofzang van Simeon.

