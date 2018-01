Ds. Bouter (hervormd Bergambacht) overleden

Dr. P. F. Bouter, sinds juni 2016 predikant van de hervormde gemeente (wijk A) te Bergambacht, is maandagmiddag na een kort, ernstig ziekbed overleden. Hij werd 56 jaar.

Peter Frans Bouter werd in 1961 in Zwijndrecht geboren. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd vervolgens predikant van de hervormde gemeente te Schelluinen (1988). Vervolgens diende hij Oudewater/Hekendorp (1994), Putten (wijkgemeente 4) (1999), Leerdam (Centrum-Oost) (2004) en Bodegraven (wijkgemeente 2) (2010).

Ds. Bouter promoveerde in 2001 op het onderzoek ”Athanasius van Alexandrië en zijn uitleg van de Psalmen”. Later publiceerde hij meer over deze kerkvader.

De predikant was sinds 2008 hoofdbestuurslid van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland en maakte deel uit van de HSV-commissie, die verantwoordelijk is voor de uitgave van de Herziene Statenvertaling. Verder was hij lid van de Psalmencommissie van de Gereformeerde Bond, die nadenkt over een eventuele herziening van de Psalmberijming van 1773.

Ds. Bouter publiceerde daarnaast over de verhouding man-vrouw, toegespitst op de vrouw in het ambt, en over de nadelige effecten van de inschakeling van (gehuwde) vrouwen in het arbeidsproces op huwelijk, gezin en geloof.

