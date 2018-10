Classis CGK stemt in met vrouw in ambt Arnhem

De classis Apeldoorn van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) heeft ingestemd met een verzoek van de samenwerkingsgemeente van de christelijke gereformeerde kerk en de Nederlands gereformeerde kerk in Arnhem om vrouwen in het ambt toe te laten.

Dat maakte de classis dinsdag bekend.

In de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) mogen vrouwen sinds 2004 predikant, ouderling en diaken worden. De christelijke gereformeerde synode onderstreepte twintig jaar geleden dat alleen mannen die ambten mogen vervullen.

De classis Apeldoorn accepteert dat de kerkenraad van de samenwerkingsgemeente Arnhem zich houdt aan de kerkelijke afspraken van de NGK en niet aan die van de CGK. Volgens de classis biedt de CGK-synode die ruimte. Met het besluit om de ambten voor vrouwen open te stellen, is de „opbouw en eenheid van de gemeente het meest gediend.”

Het is voor het eerst dat een CGK-classis een samenwerkingsgemeente toestemming verleent de ambten voor vrouwen open te stellen.

De kerkenraad van Arnhem zei dinsdag „dankbaar” te zijn voor het besluit.

De classis Apeldoorn zal zich later ook buigen over een verzoek van de samenwerkingsgemeente van de christelijke gereformeerde kerk en de gereformeerde kerk vrijgemaakt (cgkv) in Nijmegen om vrouwen in het ambt toe te laten. De vrijgemaakt-gereformeerde synode besloot vorig jaar dat vrouwen predikant, ouderling en diaken mogen worden.

„De kerkenraad van Nijmegen had voor zichzelf al een principebesluit genomen, maar is daarover nog in gesprek met de gemeente”, zegt classisvoorzitter ds. C. de Jong uit Doetinchem. De kerkenraad wil eerst de komende synodes van CGK en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt afwachten voordat er een definitief besluit wordt genomen.