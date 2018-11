Christenmilitairen kijken over grenzen tijdens ontmoetingsdag

Grenzen zijn betrekkelijk bij de Nederlandse Christenmilitairen Ontmoetingskring Cornelius (NCOK), maar Christus staat in het middelpunt. Dat bleek zaterdag tijdens de jaarlijkse ontmoetingsdag van de kring.

De ongeveer veertig aanwezigen in Huize Beukbergen te Huis ter Heide vormden een gemêleerd gezelschap. Militairen met een reformatorische achtergrond ontbraken er niet. Er was ook een predikant aanwezig: ds. L. D. A. Hartevelt, hersteld hervormd predikant te Houten.

De voertaal was dit jaar Engels, voor de eerste keer. Dat had te maken met de twee sprekers, die beiden van elders kwamen. Een van hen was ds. Mike Terry, de Europese vicepresident van de Association of Christian Military Fellowships (ACMF), de overkoepelende organisatie. Hij werd geïnterviewd door Niels Woudstra, voorzitter van de NCOK.

Ds. Terry vertelde dat hij officier was bij de Britse marine toen God hem riep. Die roeping was sterker dan die voor de Engelse koningin, zodat hij theologie ging studeren. Nu is hij predikant in de Church of England. Hij deelde mee dat ACMF op dit moment 158 afdelingen heeft in evenzoveel landen wereldwijd. Nog niet alle Europese landen hebben een afdeling. De organisatie streeft ernaar om ook daar de vleugels uit te slaan. ”We moeten samenwerken”, is het motto van ds. Terry.

Discipelschap

De tweede spreker was ds. Grozdan Stoevski, die aanwezig was namens Military Ministries International (MMI), een internationale organisatie voor christenmilitairen. De Bulgaarse predikant ging in het leger voor een officiersopleiding. Hij was de enige christen tussen de duizend officieren in opleiding. Dat belette hem niet om te evangeliseren en al spoedig waren er in zijn omgeving meerdere christenen, vertelde hij.

Zijn thema was discipelschap. Het kan volgens ds. Stoevski een groot verschil maken of men in Christus gelooft of dat men een volgeling van Christus is.

Gezag

De predikant verwees naar Mattheüs 28, waar staat dat de discipelen na de opstanding naar de berg gingen om Jezus te zien en dat sommigen twijfelden. Jezus ging naar hen toe en bemoedigde hen. „Het gaat erom dicht bij Christus te zijn. God heeft gezag aan Jezus gegeven en Hij geeft dat weer aan Zijn volgelingen. Zoals een pasbenoemde officier in de krijgsmacht meer gezag heeft als de generaal aanwezig is, zo hebben gelovigen meer gezag als Jezus bij hen is.”

Ds. Stoevski noemde een aantal stappen op de weg van discipelschap. De Bulgaarse predikant is voorstander van het uit het hoofd leren van Bijbelteksten. Discipelschap is meer dan woorden, zei hij. Ook het intensief met anderen optrekken hoort erbij.