Christen die moslim wordt, krijgt grote zak met geld

„Ik doe een aanbod dat nog nooit eerder is gedaan”, zegt de moslimzakenman uit Pakistan. Hij schuift iedereen die zich bekeert tot de islam zo’n duizend euro toe.

Het opmerkelijke aanbod ging recent viraal op de populaire video-app TikTok. In het korte beeldfragment roept de rijke textielhandelaar Mian Kashif Zameer christenen op zich tot de islam te bekeren, want dat is „de beste religie.”

Hij stelt de mogelijke bekeerling daarbij een mooie beloning in het vooruitzicht: 200.000 roepies (zo’n duizend euro). Als een compleet gezin zich bekeert, ontvangt die familie zelfs een miljoen roepies. Een glimmende gouden ketting om de nek van de zakenman moet zijn aanbieding kracht bijzetten.

Kerkelijke leiders in het land reageerden ontstemd op de video. „Het is alarmerend voor ons allemaal”, aldus pater Victor John tegen hulporganisatie International Christian Concern (ICC). „Christenen worden al met veel problemen geconfronteerd, zoals ontvoeringen, gedwongen bekeringen, valse beschuldigingen van godslastering en landroof. Deze persoon heeft een andere dreiging geïntroduceerd die nog gevaarlijker is.”

Bekeringsceremonie

Christenen in het islamitische Pakistan zijn veelal dagloner en moeten rondkomen van een minimum aan inkomen. Daarnaast hebben ze weinig mogelijkheden om hun armoedige situatie te verbeteren. Door de komst van het coronavirus zijn de levensomstandigheden van velen vaak nog verslechterd.

Hoe hier misbruik van wordt gemaakt, blijkt uit een ander incident. In augustus werden de Pakistaanse Sultan Masih en zijn vrouw Sofia Bibi onder druk gezet om zich tot de islam te bekeren. Het christelijk echtpaar kon op deze wijze eenvoudig hun financiële schuld aflossen, aldus de schuldeiser.

Masih had bij een lokale moslimhandelaar omgerekend zo’n 2000 euro geleend om te investeren in een bedrijf. Door de coronacrisis zag Masih zijn investering echter in rook opgaan.

Omdat hij niet in staat was om het geleende geld terug te betalen, begon de islamitische handelaar het echtpaar te bedreigen. Toen dit niet het gewenste effect had, zette hij hen onder druk om zich tot de islam te bekeren en op die manier hun schuld af te lossen.

Uiteindelijk ging het echtpaar overstag. Tijdens een bekeringsceremonie in de plaatselijke moskee werd Sultan Masih’s naam veranderd in Muhammad Sultan.

Video’s op TikTok als die van de moslimzakenman dragen bij aan een klimaat waarin men neerkijkt op christenen. Vooral jonge moslims worden door deze beelden op sociale media bereikt. De Pakistaanse Telecommunicatieautoriteit gaf recentelijk in een verklaring toe dat immorele inhoud op ondermeer TikTok een negatieve invloed heeft op jongeren.

„Het is triest dat jonge moslims, de meerderheidsgemeenschap, constant christenen en ons geloof bedreigen. Keer op keer lachen ze ons geloof uit, maar noch de overheid, noch de politie doet er iets aan”, klaagde pastor Irfan James uit de Pakistaanse stad Peshawar tegen nieuwsdienst Asia News.

„Als we deze gevallen melden, komen de daders ermee weg door zich te verontschuldigen en te zeggen dat ze het onbewust deden. Als een christen iets soortgelijks doet, wordt hij onmiddellijk beschuldigd van godslastering”, tekende hij de situatie.

In deze tweewekelijkse rubriek brengt onze redacteur godsdienstvrijheid verdrukte en vervolgde christenen voor het voetlicht.