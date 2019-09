Cgk/Ngk Nieuwegein bevestigt vrouw in ambt

De samenwerkingsgemeente van christelijke gereformeerden en Nederlands gereformeerden in Nieuwegein heeft zondag vier vrouwen in het ambt bevestigd.

Het gaat om drie ouderlingen en een diaken, aldus kerkenraadsvoorzitter Wim Groeneweg maandag. De kerk is daarmee de tweede gemeente binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) met de vrouw in het ambt. De samenwerkingsgemeente van christelijke gereformeerden en vrijgemaakt gereformeerden in IJmuiden hadden in juni de primeur.

De Ankergemeente in Nieuwegein nam in 2005 het besluit de ambten van ouderling en diaken voor vrouwen open te stellen. Op advies van de CGK en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) heeft de gemeente dit principebesluit echter nooit uitgevoerd.

Binnen de CGK geldt de regel dat „vrouwelijke leden van de gemeente geen passief kiesrecht hebben wanneer een van de kerkverbanden van de samenwerkingsgemeente daarvoor niet de ruimte geeft.” In de CGK mogen vrouwen niet in het ambt dienen; in de NGK wel.

De classis Utrecht sprak voor de zomer uit het zeer te betreuren als Nieuwegein zou overgaan tot het bevestigen van vrouwelijke ambtsdragers. „We zijn verzocht nogmaals naar onze besluitvorming te kijken”, aldus Groeneweg. „Een mogelijk sanctie is het niet accepteren van onze lastbrieven. Daarmee worden we in feite buiten het kerkverband geplaatst. Dat zou ik zeer betreuren, omdat volgens ons de vrouw in het ambt geen zaak van belijden is, maar een regeling.”

De samenwerkingsgemeente in Nieuwegein besloot toch om een aantal vrouwen in het ambt te bevestigen. „Binnen de kerkenraad en de gemeente bestaat brede steun voor de koers die we varen. Ik hoop dat iedereen beseft dat we geen revolte willen organiseren. Als samenwerkingsgemeente kunnen we niet anders dan deze stap nemen.”

De kerk in Nieuwegein wil niet wachten op een uitspraak van de generale synode, die dit najaar bijeenkomt. „Onze verantwoordelijkheid ligt in de eerste plaats bij de eigen gemeente. We hebben weinig vertrouwen in de kerkelijke weg binnen de CGK. De kerkleiding had veel eerder de nood in samenwerkingsgemeenten moeten zien. De NGK en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt hebben dat wel gedaan.”

