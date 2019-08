Bijbelschool voor indiaanse voorgangers in Suriname

In Suriname start eind deze maand de vierde sessie van de Bijbelschool Weejo. „De indiaanse kerkleiders die deelnemen aan de Bijbelschool hebben een grote honger naar het Woord van God”, zegt MAF-vlieger Andy Bijkerk.

De Bijbelschool Weejo startte in april vorig jaar met in totaal zestig deelnemers in het zuiden van Suriname. De cursus is bedoeld voor voorgangers van indiaanse gemeenten in het land die met name in de vorige eeuw gesticht zijn door zendingsarbeid van de Southern Baptists uit de Verenigde Staten.

Het Evangelie was in een deel van Suriname al veel eerder bekend. De hernhutters werkten er vanaf 1735. Zij bereikten vooral de stad, de plantages en de dorpen in de kuststreek en langs de rivieren.

Pas in de jaren zestig van de vorige eeuw is de zuidelijke helft van Suriname bereikt met het Evangelie. Nu is in vrijwel elk indianendorp in het zuiden een baptistengemeente te vinden.

Herstart

In de jaren 90 begonnen Fred en Trudy Vermeulen met onderwijs aan indiaanse stammen. Ze organiseerden een Bijbelschool, maar na hun vertrek is er jarenlang geen structureel Bijbelonderwijs gegeven. MAF Suriname nam het initiatief om de Bijbelschool, bedoeld voor voorgangers, te herstarten. In 2017 verklaarde Trainingsinstituut Apollos in Paramaribo zich bereid om de kerkleiders van een aantal indiaanse stammen een vierjarige basisopleiding te geven. Sinds april 2018 zijn er tot nu toe drie keer lesblokken van twee weken geweest. In de tussenliggende tijd konden de cursisten het geleerde in praktijk brengen.

Alleen per boot

De Bijbelschool staat in Weejo op een stuk kaalgekapte grond met een aantal kleinere hutten en een grote onderwijshut. Het schiereiland is alleen per boot bereikbaar. Het dichtstbijzijnde vliegveld ligt op twee uur vaarafstand. Die geïsoleerde ligging is bewust gekozen.

De cursisten van verschillende indiaanse stammen komen vanuit dertien dorpen uit Suriname, Brazilië en (Brits) Guyana naar het verzamelpunt. Ze worden gehaald en gebracht door vliegers van de MAF.

Een van hen is Andy Bijkerk, tevens een van de initiatiefnemers van de Bijbelschool. De MAF-vlieger, die sinds 2011 in Suriname werkt, was al lange tijd bewogen met het lot van indianen die hij op zijn vliegtochten regelmatig ontmoette, vertelt hij. „Nadat de zending zich terugtrok, kwamen de gemeenten op zichzelf te staan en maakten ze een moeilijke tijd door. De tweede en derde generatie christenen waren minder betrokken bij het Evangelie. Er was minder kennis van de Bijbel en ook kreeg wereldgelijkvormigheid weer ingang in gemeenschappen. De uitzichtloosheid was soms schrijnend. Tegelijk haast ik me om te zeggen, dat er ook delen in het zuiden zijn waar we een bijzondere opwekking zien. God heeft hen op ons hart gebonden.”

Drieduizend mensen

Bijkerk ziet dat de Bijbelschool verandering brengt. „Een deel van de leerstof is nieuw voor de kerkleiders. Ze waarderen met name het vak verantwoord Bijbelgebruik. Homiletiek staat aan het eind op de agenda, maar er wordt nu al naar uitgekeken. Ik zie bij hen een honger naar meer kennis van het Woord van God en naar de vertaling ervan naar de actualiteit. Ik besef dat het een kwestie van lange adem is. De oudsten bereiken in totaal drieduizend mensen aan wie ze hun kennis overbrengen. Ik heb er vertrouwen in dat God dit middel wil gebruiken om de indianendorpen dichter bij Hem te brengen.”

