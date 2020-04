Bijbel vertaald in 50 nieuwe talen

Zo’n 29 miljoen mensen konden in 2019 voor het eerst de Bijbel in hun eigen taal lezen. Zij spreken een van de 50 talen waarin de Bijbel, of een deel ervan, vertaald werd.

Dit meldt het Nederlands Bijbelgenootschap op basis van de vertaalstatistiek over 2019 van de United Bible Societies (UBS), het overkoepelend orgaan van Bijbelgenootschappen.

In 6 van de genoemde 50 talen –gesproken in onder meer Malawi en Myanmar– is de complete Bijbel nu voor het eerst beschikbaar. In 11 talen kwam het Nieuwe Testament af en in 33 talen betrof het gedeelten van de Bijbel. In totaal kwamen vertaalprojecten gereed in 90 talen, gesproken door 617 miljoen mensen. Dit betrof nieuwe én vervangende vertalingen.

De complete Bijbel is nu beschikbaar in 694 talen, die door 5,7 miljard mensen gesproken worden. Het Nieuwe Testament is in nog eens 1542 talen beschikbaar, en 463 miljoen mensen kunnen nu gedeelten van de Bijbel lezen. In circa 4000 van de 7359 talen in de wereld is nog geen enkel Bijbelgedeelte vertaald. De UBS werkt aan een ambitieus programma om in 2038 vele honderden vertalingen af te hebben, maar de coronacrisis leidt tot vertraging.