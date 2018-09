Ambten voor vrouwen open in zo’n 50 plaatselijke kerken GKV

Ruim een jaar nadat de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt op landelijk niveau de ambten openden voor vrouwen, hebben circa 50 van de 265 plaatselijke gemeenten één of meer ambten voor vrouwen opengesteld.

Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerde inventarisatie van kerkelijk magazine OnderWeg. Minstens 32 van de 50 gemeenten hebben de ambten van ouderling en diaken en meestal ook het ambt van predikant, voor vrouwen opengesteld.

De gemeenten die deze keuze gemaakt hebben, zijn overwegend grotestadgemeenten, zoals Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Assen, Eindhoven, Enschede, Haarlem en Maastricht. Er zijn ook gemeenten bij in kleinere plaatsen als Dronten, Haulerwijk, Langerak, Nunspeet, Roden en Zwijndrecht.

In de meeste gemeenten is het besluit om de ambten open te stellen direct ten uitvoering gebracht en functioneren er inmiddels vrouwen als ouderling en diaken. Op andere plaatsen is wel het principebesluit genomen dat vrouwen kunnen dienen in de ambten, maar zijn nog geen vrouwelijke ambtsdragers verkozen.

Er is een twintigtal plaatselijke kerken die alleen het diakenambt voor vrouwen heeft opengesteld. In andere gemeenten lopen nog bezinnings- en gesprekstrajecten.

Naar verwachting vijftien tot twintig gemeenten zullen bij de GKV-synode van 2020 revisie of heroverweging vragen van de besluiten van de synode van 2017.