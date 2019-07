Ambassadeur Douma Nederlandse gezant godsdienstvrijheid

Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok maakt donderdag tijdens een conferentie over godsdienstvrijheid in Washington de Nederlandse gezant godsdienstvrijheid bekend. Het gaat om de ambassadeur Jos Douma.

Douma is een Nederlands diplomaat en sinds 2015 ambassadeur van Nederland in Georgië. Deze functie legt hij neer en hij zal de komende jaren optreden als speciaal gezant voor vrijheid van geloof en levensovertuiging, kortweg religiegezant.

De komst van deze gezant volgt na een motie uit 2018 van CDA-Kamerlid van Helvert waarin hij pleitte voor het aanstellen van een speciaal gezant voor geloofsvrijheid. In juni 2019 maakte minister Blok, in reactie op Kamervragen van christelijke partijen, bekend dat ook Nederland een religiegezant zou krijgen. Veel andere westerse landen, zoals de VS en Denemarken, hebben al zo’n functionaris.

Rabbijn

De internationale conferentie in Washington, waar Douma ook aanwezig is, heeft als doel om vrijheid van godsdienst wereldwijd te bevorderen. De bijeenkomst is georganiseerd door de Amerikaanse evenknie van Blok, Mike Pompeo.

De Amerikaanse ambassadeur voor religieuze vrijheid Sam Brownback wil graag dat godsdienstvrijheid van onder uit de samenleving wordt gedragen. „We willen dat de verschillende religies voor elkaars vrijheid van godsdienst staan.”

De bijeenkomst opende dinsdag met de ervaringsverhalen over vervolging van aanhangers van de drie zogenoemde abrahamitische religies: jodendom, christendom en islam. Hierbij sprak onder anderen een rabbijn van de synagoge in Pittsburgh, waar in oktober van 2018 een schietpartij plaatsvond.

Beleid

Minister Blok noemt donderdag in zijn toespraak religieuze vrijheid „een cruciaal onderdeel van ons mensenrechtenbeleid.” Hij benadrukt dat vrijheid van godsdienst in de eerste plaats „doorzettingsvermogen en hard werken vereist van een ieder van ons.”

Nederland wil zijn beleid vormgeven door het beschikbaar stellen van meer geldelijke middelen, het aanstellen van een religiegezant en het organiseren van een conferentie over het thema, aldus Blok.

Op 18 november organiseert minister Blok in Nederland een conferentie over de bestrijding van religieuze intolerantie. De bijeenkomst is gericht op dialoog en er zal veel aandacht voor beleidsvoorbeelden uit de praktijk zijn.

Jos Douma: Geloof levensdrijfveer

Jos Douma (64) was tot voor kort ambassadeur van Nederland in Tbilisi, Georgië. De Groninger heeft jarenlange ervaring als diplomaat op posten in onder andere Slovenië, Rusland en Iran en hij was een tijdlang zaakgelastigde bij het Vaticaan.

Douma komt uit een vrijgemaakt gereformeerd gezin en studeerde geschiedenis aan de universiteit in zijn geboortestad. Hij is getrouwd en heeft vier kinderen. In een interview met het Nederlands Dagblad in 2014 zei hij dat het geloof voor hem een „levensdrijfveer” is.

„Binnen de mensenrechten is geloof een onderwerp dat wereldwijd meer aandacht nodig heeft”, aldus Douma. Hij krijgt als opdracht mee om de rechten van gelovigen en niet-gelovigen hoog op de internationale agenda te houden.