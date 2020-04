Alpha: Crisis leidt tot meer vragen over zingeving

Een op de drie Nederlanders is door de coronacrisis meer gaan nadenken over de zin van het leven. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van evangelisatieorganisatie Alpha Nederland.

Uit de cijfers blijkt dat zowel christenen als „andersgelovigen en niet-religieuzen” in Nederland zich sinds de uitbraak van het coronavirus meer bezighouden met zingeving. Thema’s als gezondheid (79 procent), vriendschappen (43 procent) en zingeving (33 procent) zijn meer gaan leven.

De helft van de Nederlanders zou juist nu met anderen van gedachten willen wisselen over het thema gezondheid. Ook wordt de behoefte genoemd om het met anderen over vriendschappen (29 procent) en zingeving (28 procent) te hebben. Een op de drie mensen die met zingeving aan de slag wil, meent dat een online gespreksgroep hen kan helpen dit serieus op te pakken.

Arnoud Drop, directeur van Alpha Nederland, ziet in de cijfers „kansen voor de kerk.”

Opleving

De Duitse historica prof. Eva Schlotheuber stelde vorige week in een Duits dagblad ook dat de coronacrisis kan leiden tot een „opleving van religie.” Zij nuanceerde echter het beeld dat kerken daarvan zullen „profiteren.”

Prof. Schlotheuber denkt dat de zoektocht naar zingeving eerder zou kunnen leiden tot het ontstaan van „geheel nieuwsoortige religieuze stromingen”, omdat pandemieën samenlevingen ingrijpend kunnen veranderen. „Ook de coronapandemie kan en zal maatschappelijke paradigma’s verschuiven. In welke richting? Dat moeten we nog zien.”

De hoogleraar, die in Düsseldorf de leerstoel middeleeuwse geschiedenis bekleedt, wijst er in deze tijden van lockdown en thuisisolatie op hoe monniken en nonnen een „innerlijke wereld” openden toen ze zichzelf afzonderden van de buitenwereld. „Als we creatief op crises reageren, namelijk op het gegeven dat ons grenzen aangewezen worden, kan dat absoluut lonend zijn.”