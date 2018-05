1 mei: aantal classes PKN officieel terug van 74 naar 11

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) kent met ingang van dinsdag geen 74 classes meer maar slechts 11. Dat betekent ook dat de zogenoemde classispredikant nu echt gaat komen.

De datum van 1 mei is voor de Protestantse Kerk een bijzondere. Op die dag in 2004 verenigden de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelische-Lutherse Kerk zich tot de Protestantse Kerk in Nederland. Vijf jaar later, op 1 mei 2009 fuseerden de hervormde en gereformeerde classes die de PKN sinds de fusie nog kende tot 74 protestantse classes.

Na het in gang zetten van een vernieuwingsproces onder de naam Kerk 2025 zijn met ingang van nu de 74 classes teruggebracht tot 11 nieuwe, grotere classes. Dit zijn: Friesland, Groningen/Drenthe, Noord-Holland, Zuid-Holland-Noord, Zuid-Holland-Zuid, Delta, Overijssel/Flevoland, (Gelderland-)Veluwe, Gelderland-Zuid en -Oost, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. Gemiddeld omvatten de classes bijna 200 gemeenten.

Met ingang van dinsdag zijn ook andere kerkordelijke maatregelen die zijn genomen in het kader van Kerk 2025 officieel van kracht geworden. De afgelopen jaren zijn er diverse (extra) vergaderingen van de generale synode van de Protestantse Kerk geweest om alle maatregelen in te weven in de bestaande protestantse kerkorde. De Protestantse Kerk nam het rapport Kerk 2025 aan om de kerk, die ieder jaar enkele tienduizenden leden verliest, toekomstbestendiger te maken. De kerk wil terugkeren naar de basis, zoals ze het noemt, en daar passen lichtere kerkelijke structuren bij.

De uitvoering van Kerk 2025 leidt er ook toe dat alle elf classes een zogenoemde classispredikant krijgen. Deze predikant heeft de bevoegdheid om, zo nodig, in te grijpen in gemeenten waar problemen zijn. Overigens moeten deze beslissingen altijd bekrachtigd of gecorrigeerd worden door de betreffende classis.

Nogal wat gemeenten uitten bij de besprekingen over de nieuwe kerkelijke structuur de angst dat de persoon van de classispredikant te veel macht zou krijgen.

Een gevolg van de nieuwe classisindeling is ook dat niet meer iedere gemeente in de desbetreffende classis een afvaardiging kan sturen naar die classis. Via een ingewikkelde structuur met groslijsten krijgt wel iedere gemeente invloed op de te sturen afvaardiging. De huidige classes blijven daarbij bestaan als ring van gemeenten. Die is echter geen ambtelijke vergadering.

In bijzondere gevallen kan een classis beslissen dat er een vergadering belegd wordt waarbij wel alle gemeenten vertegenwoordigd zijn.

In Kerk 2025 neemt de Protestantse Kerk afscheid van de regel dat er op ieder geografisch gebied in Nederland een gemeente moet zijn van de Protestantse Kerk. Op plaatsen waar geen traditionele gemeente meer is, kan in plaats daarvan een huisgemeente gestart worden.

Aan de gemeentelijke structuur van de Protestantse Kerk verandert niets. Er blijven ook in de toekomst protestantse gemeenten, hervormde gemeenten, gereformeerde kerken en evangelisch-lutherse gemeenten bestaan.