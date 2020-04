Nominatie voor kinderboek over razzia Putten

”Papa, waar blijf je?” van Willemijn de Weerd over de razzia in Putten maakt kans op de Thea Beckmanprijs, de prijs voor historische kinderboeken.

”Papa, waar blijf je?” beschrijft de razzia door de ogen van een meisje en is geschreven vanuit christelijk perspectief. Vorig jaar haalde eveneens een boek van christelijke signatuur de longlist: ”Over de grens” van Ineke Kraijo, net als ”Papa, waar blijf je?” uitgegeven bij Columbus.

”Papa, waar blijf je?” staat met negen andere kanshebbers op de groslijst, zo maakte de organisatie bekend. Dit jaar bestaat die uit boeken die bedoeld zijn voor kinderen onder de 12, komend jaar draait de prijs weer om boeken voor oudere kinderen. Rond de meivakantie komt er een shortlist van vijf titels en op 19 september wordt in Archeon aan de winnaar de prijs uitgereikt. Die ontvangt 1000 euro van Archeon.

Op de longlist van dit jaar staan ook ”Verboden te vliegen” van Martine Letterie, een verhalenbundel over de Tweede Wereldoorlog voor jonge kinderen en het nog maar kortgeleden verschenen ”Oorlog in inkt” van Annemarie van den Brink en Suzanne Wouda, gebaseerd op dagboekaantekeningen van kinderen uit diezelfde oorlog. Ook ”Alles komt goed, altijd” van Kathleen Vereecken, een boek over de Eerste Wereldoorlog dat vorig jaar de Woutertje Pieterse Prijs won staat op de lijst. De andere boeken zijn ”Schaduw van de leeuw” van Linda Dielemans, ”Het grote Rembrandt voorleesboek”, ”Clara” van Pieter Feller en Tiny Fisscher, ”Mathilde, ik kom je halen” van Inez van Loon, ”Wij waren erbij” van de Schrijvers van de Ronde Tafel en ”Niemand ziet het” van Dolf Verroen en Charlotte Dematons.