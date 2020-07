Nancy Schot neemt de boeken van De Roo over

In het buitengebied van Heerjansdam staat, ergens op een boerenerf, een enorme loods met 120.000 tweedehandsboeken. Sinds deze week is Nancy Schot (27) de eigenaar.

De vorige eigenaar van deze 5000 strekkende meter aan boeken was Bart de Roo, de man van Boekhandel & Antiquariaat De Roo. De Roo wilde zich meer toeleggen op zijn antiquariaat en theologie. De rest van de boekenberg heeft hij overgedaan aan Nancy Schot, zijn schoonzus.

De boekwinkel aan de Van Meelstraat in Zwijndrecht is woensdag opnieuw geopend, nu onder de naam ”Schot in de Roos”. Op een kruk tussen de boekenkasten vertelt Nancy Schot wat haar beweegt eigenaar te worden van een van de grootste voorraden tweedehandsboeken van Nederland.

„Ik ben erin gerold en ben er blijven hangen. Zo lang ik mij herinneren kan, ben ik met boeken aan het scharrelen geweest. Wie leest, kan zich in de ander verplaatsen, kan bij wijze van spreken iemand anders zijn. Lezen is goed voor je brein.”

Sinds haar dertiende jaar is Nancy Schot ook zakelijk met boeken bezig, eerst als kassameisje bij De Roo, daarna in de digitale beschrijving van antieke boeken. „De afgelopen twee jaar heb ik een eigen online antiquariaat opgezet, Antiquariaat Schot. Ik heb zo veel plezier in boeken dat ik er mee verder wil. Daarom heb ik De Roo’s winkel met nieuwe boeken en zijn loods met tweedehandsboeken overgenomen.”

U neemt 180.000 oude boeken over in een tijd van ontlezing.

„Wie niet leest, raakt niet aan de diepere lagen van ons bestaan. Een boek doet meer met je ontwikkeling dan een film. Een boek is een duurzaam product, je kunt het lezen en herlezen, bewaren en cadeau geven. Met een boek kun je urenlang zoet zijn.”

U ziet u de plaats van het boek in de toekomst?

Ferm: „Het boek zal altijd blijven lopen. We verkopen titels naar Amerika en Japan, of het nu over flora en fauna gaat, of over geschiedenis en cultuur. Mensen blijven er naar vragen, vooral naar titels over onderwerpen die aan studie gerelateerd zijn. De onlinemogelijkheden hebben ervoor gezorgd dat de boekenmarkt internationaal geworden is.”

Tot de specialiteiten van Schot in de Roos behoren het stichtelijke boek, prekenboeken, meditatiebundels en levensbeschrijvingen. „Mensen lezen stichtelijke boeken voor hun eigen geestelijke ontwikkeling. Hier laat de ontlezing wel zijn invloed gelden. Wij verkopen, zeg maar, alle theologische werken met een reformatorische inslag, dus het hele fonds van de onder ons bekende uitgevers. Maar we hebben geen Bijbels in de Herziene Statenvertaling, ook al is dat weleens lastig. Als iemand aan de toonbank naar de HSV vraagt, verwijzen we vriendelijk door naar de algemene boekwinkel. En als ik twijfel bij een bepaald boek, blader ik het door, en zie dan al gauw of ik het wel of niet in de winkel wil hebben.”

Antiquariaat Schot verkoopt alles wat zich aandient, zolang er goede handel in zit. „We selecteren bij de inkoop wel, want niet alle mooie boeken lopen. Wat overblijft, gaat naar de handel of naar het oud papier. Nee, dat is niet leuk, bananendozen vol boeken naar het oud papier brengen, maar je kunt niet alles verkopen.”

De stichtelijke boeken van Bart de Roo