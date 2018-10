Milja Praagman maakt indruk met prentenboek ”Kom erbij”

Milja Praagman is veelzijdig en getalenteerd, dat heeft ze inmiddels wel laten zien. Dit jaar was aan haar de eer om het prentenboek voor de Kinderboekenweek te maken: ”Kom erbij”. Praagman werkte eerder voor diverse kranten en tijdschriften. Haar prentenboek ”Nog honderd nachtjes slapen” werd breed bekend doordat het Prentenboek van het Jaar 2013 was. In 2017 won Praagman het Zilveren Penseel voor haar prentenboek ”Omdat ik je zo graag zie”. Nu zet ze met ”Kom erbij” opnieuw een prachtig prentenboek in de markt.

Het prentenboek gaat over Kit en Pelle, die in het park iets ontdekken. Iets wat, zo blijkt later, door de burgemeester onthuld moet worden. De twee kinderen –en met hen Praagman– laten hun fantasie los op het ingepakte object. In die fantasie is er, passend bij het thema van de Kinderboekenweek, elke keer ruimte voor meer vriendjes. Wat er nu echt onder de doek zit verstopt, kom je als lezer niet te weten. Dat is verrassend.

Het fijne van ”Kom erbij” is de interactie. Want de tekst kan niet los van de tekeningen gelezen worden: een prentenboek zoals elk prentenboek zou moeten zijn. Voorlezer en luisteraar worden samen het verhaal in getrokken, uitgedaagd om mee te denken en de illustraties goed te onderzoeken. Indrukwekkend, hoe je heel jonge kinderen zo al kennis laat maken met het zelf denken, zelf aanvullen. In ”Kom erbij” staat geen woord te veel, en dat is meteen het literaire aspect: als schrijver dingen openlaten voor de lezer, vertrouwen op diens fantasie.

Milja Praagman maakte zowel de tekst als de illustraties, en dat deed ze op een creatieve en kunstzinnige manier. Zo werd het boek een eenheid. Wat mij betreft: meteen halen.

Boekgegevens

Kom erbij, Milja Praagman; uitg. Leopold, Amsterdam, 2018; ISBN 978 90 596 5457 0; 28 blz.; € 6,95.