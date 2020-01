Humoristisch kartonboekje als voorbereiding op wasbeurt

„Ebbie wil niet in bad, maar hij moet, want hij is vies. Het bad is te groot. Staan in de douche wil hij niet. Wil je in de wasmachine, Ebbie? Nee! Niet in de wasmachine. Ebbie huilt. Niet huilen Ebbie, het was een grapje.” Dit kartonboekje, het eerste in een nieuwe serie, is een speelse voorbereiding op de wasbeurt. Ebbie mag in de wasbak en daarna is hij schoon en droog. „Wat ga je doen Ebbie? Buiten spelen en vies worden. Grapje!” Dit humoristische boekje, met woorden uit de basiswoordenlijst (Kennisinstituut voor Taalontwikkeling) helpt kinderen hun woordenschat te vergroten. De strakke, sobere tekeningen volgen precies het verhaal. Het volgende deel, ”Ebbie zonder speen” verschijnt in mei.

Boekgegevens

Ebbie in de wasbak, Marjet Huiberts en Milja Praagman (ill.); uitg. Gottmer; 24 blz.; € 9,99