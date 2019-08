Debuutroman van Annemieke Reesink: zoektocht door het leven

Op je zestiende zwanger raken, tienermoeder worden en gaan ontdekken wie je bent en wat je eigenlijk gelooft: dat is in het kort het leven van Vera, de hoofdpersoon in ”Zwaartekracht”, de debuutroman van Annemieke Reesink.

Reesink tekent op een rake manier het reformatorische beschermde wereldje in de Achterhoek, compleet met dialect, zangerige predikers en wettische regeltjes. Maar wanneer er een baby komt, gaat het hele geloof op de schop. Vera ontmoet iemand uit een pinkstergemeente en maakt een radicale ommekeer. Maar of dat echt beter is? Haar huwelijk met de zwijgzame Leroy komt onder druk te staan. Zullen ze elkaar opnieuw vinden?

De roman is een eerlijk relaas van de zoektocht van een tiener naar zichzelf, naar lichamelijke liefde en naar God. Ze prikt dwars door alle schijnheiligheid heen en huivert voor lege vroomheid. Vera beijvert zich om het goede te doen zodat ze God niet vertoornt. Maar wanneer is het dan goed genoeg? De schrijfster geeft een kwetsbaar beeld van Vera. De verwarring die er vandaag is over Wie God is en hoe Hij het beste gediend kan worden, heerst ook nu bij menig jongere.

Het veilige leefwereldje thuis en op school botst met de modernere maatschappij en dit kan voor weerstand zorgen of ertoe leiden dat jongeren een aversie krijgen tegen godsdienst. De schuingedrukte hoofdstukken met flashbacks benadrukken deze kloof nog extra. De schrijfstijl is enigszins sarcastisch met een vleug humor en mooie woordspelingen. Eind goed, al goed geldt ook voor dit debuut.

Zwaartekracht, Annemieke Reesink; uitg. Plateau; 307 blz.; € 19,99