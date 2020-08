Bijbelse roman over het leven van Febe

„En ik beveel u Febe, onze zuster, die een dienares is der gemeente, die te Kenchreen is; Opdat gij haar ontvangt in de Heere, gelijk het de heiligen betaamt, en haar bijstaat, in wat zaak zij u zou mogen van doen hebben; want zij is een voorstandster geweest van velen, ook van mijzelven.”

Met deze twee verzen begint Romeinen 16 en het is tegelijk ook de enige plek in de Bijbel waarin Febe genoemd wordt. Voor Paula Gooder, Bijbelwetenschapper Nieuwe Testament, was het als „een deur die ze openduwde”: Wie was Febe? In welke wereld leefde zij en in welke positie verkeerde zij? Wat was haar rol in de christelijke gemeenten die er toen waren? Hoe zagen die gemeenten er eigenlijk uit?

De schrijfster heeft op een integere manier een verhaal neergezet dat veel respect oproept. Niet alleen heeft ze zich volledig gebaseerd op het Nieuwe Testament, ook legt ze aan het eind van het boek voor elk hoofdstuk verantwoording af. ”Febe” bevat bijna honderd pagina’s aan uitleg, context en bronnen, waardoor het boek eerder als een wetenschappelijke uitgave aandoet dan als een Bijbelse roman.

Aan de hand van Febe neemt de schrijfster de lezer mee naar de vroegchristelijke kerk in Rome. Febe was degene die de brief van Paulus meebracht naar de gemeente, en dienares, zuster of diaken genoemd wordt.

”Febe” prikkelt het voorstellingsvermogen van de lezer en dwingt tot nadenken en persoonlijk onderzoek, juist nu ook de plaats van de vrouw in de gemeente zo’n actueel onderwerp is.

Febe, Paula Gooder; uitg. Van Wijnen; 350 blz.; € 19,95