Advocaat Liesbeth Zegveld komt aan bij de rechtbank voor een zaak over een bombardement in de Chora-vallei in de provincie Uruzgan in Afghanistan. Zegveld eist namens vier Afghanen dat het ministerie van Defensie logboeken vrijgeeft van de Nederlandse Apache-gevechtshelikopters en F16's die bij de aanval betrokken waren. beeld ANP, Sem van der Wal