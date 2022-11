Hoe overleef je zonder elektriciteit, water, gas, telefoon en internet? Voor miljoenen Oekraïners is dat een dagelijkse vraag. De afgelopen weken schieten de Russen categorisch de energievoorziening van Oekraïne kapot. Inmiddels is 40 procent van het systeem beschadigd of verwoest. Het resultaat: ongemak, risico’s, en kou.