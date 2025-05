„Met respect prijs ik de besluiten die zijn genomen tijdens het historische twaalfde congres van de PKK”, zegt Öcalan in de boodschap die werd overgebracht door de Democratische Partij van de Volkeren (DEM), een linkse pro-Koerdische partij.

Öcalan zit al 26 jaar in de gevangenis. Eind februari riep hij in een verklaring op tot vredesinspanningen en de ontmanteling van de beweging. Dat gebeurde nadat leden van DEM hem in de gevangenis hadden bezocht.

De PKK maakte maandag bekend de vier decennia durende strijd met Turkije te beëindigen en de beweging op te heffen. Het conflict kostte aan tienduizenden mensen het leven. Turkije, de Europese Unie en de Verenigde Staten beschouwden de PKK als terroristische groepering.