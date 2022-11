Kamerbestuur: Onderzoek Arib gaat door, maar voorlopig opgeschort

Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer - het presidium - betreurt het dat de top van het managementteam (MT) van de Tweede Kamer vrijdag is opgestapt. Het vindt het „pijnlijk” dat het MT en andere ambtenaren die voor de Kamer werken zich „te weinig gesteund” hebben gevoeld, schrijft voorzitter Vera Bergkamp namens het presidium in een brief aan de Kamer. De noodzaak tot onafhankelijk onderzoek is „nog steeds aanwezig” en het onderzoek gaat door, aldus het bestuur.