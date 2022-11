Advies: taal en rekenen in alle vakken, leerkrachten toetsen

Taal en rekenen moeten ook in alle andere vakken op school nadrukkelijk aan de orde komen, want alleen taal- en rekenlessen op zich zijn niet genoeg om taal en rekenen te leren. De twee vakken moeten de verantwoordelijkheid zijn van alle leerkrachten samen. Dat schrijft de Onderwijsraad in een nieuw advies, dat donderdag is gepresenteerd. De vaardigheden in genoemde vakken van leerlingen in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo baren velen al langere tijd zorgen.