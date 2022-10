Zijn opa zag een minister van Onderwijs in hem, maar Arno Bronkhorst werd schoolleider. Dat was hij 21 jaar, tot hij in 2019 bestuurder werd van KOC Diensten en vorig jaar ook van de VBSO. Daarnaast is hij sinds kort hoofdredacteur van een nieuw christelijk magazine. Wie is de persoon achter deze bedrijvige Barneveldse bestuurder?