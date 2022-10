De winnaar van de Braziliaanse presidentsverkiezingen, Luiz Inácio Lula da Silva, heeft zondag (lokale tijd) in een toespraak opgeroepen tot „vrede en eenheid” in zijn diep verdeelde Zuid-Amerikaanse land. Ook zei hij, vlak nadat de verkiezingsuitslag definitief bekend werd, dat de wereld het regenwoud in het Amazonegebied nodig heeft.