Mobilisatie ten einde, 300.000 Russen zouden zijn gerekruteerd

Het mobiliseren van reservisten in Rusland is afgerond. Volgens defensieminister Sergej Sjojgoe zijn de beoogde 300.000 extra militairen voor de strijd in Oekraïne inmiddels onder de wapenen. 82.000 van hen zijn naar het conflictgebied gestuurd om de daar aanwezige eenheden van het Russische leger te versterken, de overige 218.000 ondergaan gevechtstraining, zei Sjojgoe tijdens een gesprek met president Vladimir Poetin.