Frankrijk, VK en Canada dreigen met maatregelen tegen Israël

„De weigering van de Israëlische regering om essentiële humanitaire hulp aan de burgerbevolking te verlenen is onacceptabel en dreigt in strijd te zijn met het internationaal humanitair recht”, aldus de leiders van de landen in een gezamenlijke verklaring.

Ze kunnen naar eigen zeggen „niet toekijken” terwijl de Israëlische regering haar huidige koers voortzet. Daarom dreigen de leiders met „concrete actie”. Ze zeggen ook dat gerichte sancties kunnen worden opgelegd als Israël niet een halt toeroept aan de nederzettingen. De nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, die sinds 1967 door Israël wordt bezet, zijn volgens het internationaal recht illegaal.

De leiders stellen het recht van Israël om tegen terrorisme op te treden „altijd te hebben gesteund”, maar dat „de escalatie niet in verhouding staat”. De mate van menselijk leed is volgens hen „onverdraaglijk” en de toegestane hulp aan Gaza „volkomen ontoereikend”. Israël laat vanaf maandag een „basishoeveelheid voedsel” tot Gaza toe, na een blokkade van alle hulpgoederen sinds 2 maart.

In de verklaring wordt ook Hamas opgeroepen de laatste gijzelaars vrij te laten. De leiders spreken daarnaast hun steun uit aan de inspanningen voor een staakt-het-vuren in Gaza. Als dat er is, moet volgens hen worden gestreefd naar een tweestatenoplossing om het Israëlisch-Palestijnse conflict voor altijd te beëindigen. Daarbij bestaat naast Israël ook een Palestijnse staat.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu reageerde in een verklaring op de dreigende maatregelen. Hij zei dat „de leiders van Londen, Ottawa en Parijs” Hamas een „grote prijs” geven voor de „genocidale aanval op Israël op 7 oktober” door Israël te vragen een einde te maken aan de oorlog, „nog voordat de Hamas-terroristen aan de grens zijn vernietigd”.